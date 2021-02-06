Şanlıurfa'da sıkışmalı kaza: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi Marangozcular sitesinde meydana geldi. İddiaya göre marangozcular sitesinde seyir halinde devam eden araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan başka bir araca çarptı.



Meydana gelen kazada Suriye uyruklu R.Y.M araç içerisinde sıkıştı.Sıkışan yaralı çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa bindirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkgöl Devlet Hastanesi acil servise kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.