Son dakika haberi: 3 bin lira borç aldı başına gelmeyen kalmadı! "Yıllardır bu kabusu yaşıyorum"



'190 BİN LİRA ÖDEDİM'

Topaç, başına gelen filmlere konu olacak olayın hikâyesini şu sözlerle anlattı: "Borç aldıktan 25 gün sonra aldığım 3 bin liranın 2 bin 500 lirasını Demirkıran'a götürdüm. Paranın eksik olduğunu söyleyip almadı. Birkaç gün sonra paranın eksik kısmını tamamlayıp kendisini aradığımda telefonunu açmadı. Kendisine ulaşamadım. 1 ay sonra Kartal İcra Müdürlüğü'nden icra geldi ve 3 bin lira olarak aldığım borcu 90 bin lira olarak geri ödemem isteniyordu." Söz konusu 90 bin liranın maaşından kesilerek yıllar içinde ödendiğini aktaran Topaç, 2016'da yeniden kendisine 300 bin liralık borç çıkarıldığını söyledi. Topaç, "Mahkeme, ödemem gereken miktarı 300 bin liradan 112 bin liraya indirdi ve hâlâ masraflarıyla bu parayı ödüyorum" dedi. Şu ana kadar 190 bin lira ödediğini ancak hâlâ 70 bin lira ödemesi kaldığını ifade eden Topaç, "Yıllardan bu yana bu kâbusu yaşıyorum. Bu adamın hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.