Son dakika haberi: Arzu Aygün'ün katilinden korkunç plan! "Muskacı Abdullah ve medyum Kenan sorgulanmalı"

"MUSKACI ABDULLAH VE MEDYUM KENAN SORGULANMALI"

Coşkun'un üzerinden Aygün'ün ağzından savcılığa yazıldığı iddia edilen bir dilekçenin olduğu flaşbellek ortaya çıkmıştı. Dilekçede "Bana bir şey olursa sorumlusu bunlardır" diye iki isim bulunuyordu. Aygün ailesinin avukatı Özlem Sezgin Azal, "İsmi geçen Abdullah Ö. emekli imam ve muska yapıyor. Arzu bir yakını aracılığıyla tanışmış. Bu kişi ile Coşkun tanışıyor. Diğer isim medyumluk yapan Kenan S. Arzu'nun kızı, annesinin Kenan S. ile aşk yaşadığını Coşkun'a söylediğini, cinayetin de bundan 1 gün sonra işlendiğini anlattı. İki isim de sorgulanmalı."

Arzu Aygün'ü öldüren katil Muharrem Coşkun