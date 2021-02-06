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haberi: 'ün katilinden korkunç plan! " ve medyum Kenan sorgulanmalı"

haberi: Samsun'da sevgilisi 'ü öldüren katil 'un, Arzu'nun 15 yaşındaki kızı N.S.'yi de mesaj atıp, eve çağırdığı ancak kızın şüphelendiği için gitmediği ortaya çıktı. Öldürülen kadının ailesinin avukatı Özlem Sezgin Azal, katilin hedef şaşırtmak için Arzu Aygün adına yazdığı dilekçedeki iki kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Azal, "Dilekçede ismi geçen ve medyum Kenan sorgulanmalı" dedi.

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Giriş Tarihi: 6.2.2021 07:16 Son Güncelleme: 6.2.2021 07:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Arzu Aygün'ün katilinden korkunç plan! Muskacı Abdullah ve medyum Kenan sorgulanmalı

Son dakika haberi... Samsun'un Atakum ilçesinde, 17 Aralık'ta kaybolan 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün 42 gün sonra cesedi bulunmuştu. Genç kadını sevgilisi Muharrem Coşkun'un (38) öldürdüğü belirlenmişti. Coşkun, tartıştıkları sırada Aygün'ü otomobilde tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etmişti.

ARZU AYGÜN'ÜN KIZINI MESAJ ATARAK EVE ÇAĞIRMIŞ

Coşkun'un cinayetin ardından talihsiz kadının kızı N.S.'ye (15) mesaj atarak eve çağırdığı ancak genç kızın şüphelendiği için eve gitmediği ortaya çıktı. Bu arada annesinin internet bankacılığı şifresini bilen N.S.'nin durumdan şüphelenerek şifreyi değiştirdiği, bu sayede katilin bankadaki 2 bin euro'yu çekemediği ortaya çıktı.

"MUSKACI ABDULLAH VE MEDYUM KENAN SORGULANMALI"

Coşkun'un üzerinden Aygün'ün ağzından savcılığa yazıldığı iddia edilen bir dilekçenin olduğu flaşbellek ortaya çıkmıştı. Dilekçede "Bana bir şey olursa sorumlusu bunlardır" diye iki isim bulunuyordu. Aygün ailesinin avukatı Özlem Sezgin Azal, "İsmi geçen Abdullah Ö. emekli imam ve muska yapıyor. Arzu bir yakını aracılığıyla tanışmış. Bu kişi ile Coşkun tanışıyor. Diğer isim medyumluk yapan Kenan S. Arzu'nun kızı, annesinin Kenan S. ile aşk yaşadığını Coşkun'a söylediğini, cinayetin de bundan 1 gün sonra işlendiğini anlattı. İki isim de sorgulanmalı."

Arzu Aygün'ü öldüren katil Muharrem Coşkun

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Son dakika haberi: Arzu Aygün'ün katilinden korkunç plan! "Muskacı Abdullah ve medyum Kenan sorgulanmalı"
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