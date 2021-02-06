Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu! Napolyon dönemine ait altın paralarla yakalandı

NAPOLYON DÖNEMİNE AİT...

Yolcunun valizinde yapılan aramada Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen her biri 300-500 Avro değerinde 7 farklı markaya ait lüks kol saati ile Napolyon döneminde 1851-1914 yılları arasında üretilmiş yaklaşık 400 bin TL değerinde 153 Fransa altın parası bulundu. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheliye, adli kontrol hükümleri uygulandı.