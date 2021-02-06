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: 'nda kaçakçılık operasyonu! Napolyon dönemine ait altın paralarla yakalandı

haberi: ’nda Türkiye’ye kaçak olarak sokulmak istenen Napolyon dönemine ait 153 altın para ile 7 lüks saat ele geçirildi. Yolcunun havalimanındaki şüpheli hareketleri ve polisin takibi kameralara yansıdı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 6.2.2021 14:02 Son Güncelleme: 6.2.2021 14:02 ABONE OL
Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu! Napolyon dönemine ait altın paralarla yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin kaçakçılıkla yürüttükleri çalışmalar kapsamında 2 Şubat Salı gecesi Türkiye'ye giriş yapan ve durumundan şüphelendikleri Cezayir asıllı Fransız vatandaşı A. B.'yi bagajlarını alıp gümrüklü alandan çıkış yaptıktan sonra durdurdu.

NAPOLYON DÖNEMİNE AİT...

Yolcunun valizinde yapılan aramada Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen her biri 300-500 Avro değerinde 7 farklı markaya ait lüks kol saati ile Napolyon döneminde 1851-1914 yılları arasında üretilmiş yaklaşık 400 bin TL değerinde 153 Fransa altın parası bulundu. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheliye, adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yolcunun havalimanındaki şüpheli hareketleri ve polisin takibi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu! Napolyon dönemine ait altın paralarla yakalandı
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