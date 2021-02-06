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Nasıl Yapılır Ve Faziletleri Nelerdir? Namaz Sonrası Tesbihatı Duası Nasıl Yapılır?

İslam’ın ikinci şartı olan namaz en önemli ibadetlerin de başında yer alır. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olup, dinin en temel direği olarak adlandırılır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı olmaz üzere günlük olarak kılınan beş vakit namaz vardır. Namaz sonrası bir diğer adı ile duası yapılır. Namazdan sonra tesbihat nasıl yapılır sorusunun yanıtı da bu noktada en çok merak edilen konudur. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı tesbihatı nasıl yapılır sorusuna ayrıntılı olarak cevap verdik. Peki, namazdan sonra tesbihat nasıl yapılır ve faziletleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 6.2.2021 18:05 Son Güncelleme: 6.2.2021 18:05 ABONE OL
Tesbihat Nasıl Yapılır Ve Faziletleri Nelerdir? Namaz Sonrası Tesbihatı Tesbih Duası Nasıl Yapılır?

Müslüman alemi için farz olarak buyurulan sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazının hemen ardından tesbihat bir diğer adıyla tesbih duası yapılmaktadır. Namaz tesbihatı 3 defa subhanallah, 3 defa elhamdülillah, 3 defa da Allah'u ekber sözleri söyleyerek başlar. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı tesbihatı için doğru yerdesiniz. Namazdan sonra tesbihat nasıl yapılır ve tesbih duası nasıl okunur, faziletleri nelerdir sorularının cevabına bu başlık altında yer verdik. İşte namaz sonrası tesbihatı hakkında mutlaka bilinmesi gereken bilgiler!

TESBİHAT DUASI NEDİR?

Namaz, günün belli vakitlerinde kılınan ve farz olarak buyurulan en önemli ibadetlerin başında yer alır. Dünya hayatının sonra erdiği ve ahiret hayatının başladığında sorgu esnasında ilk sorulacak soru da namazdır. Bu nedenle İslam alemi için çok mühim bir yere sahiptir. Tesbi duası ise sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı tesbihatı, bu namazların bitiminde yapılmaktadır.

TESBİH DUASI FAZİLETLERİ

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurmuştur; "Bir kimse her namazın sonunda 33 defa "Sübhânallâh", 33 defa "Elhamdülillah", 33 defa "Allâhü Ekber " derse ve bunların tamamı 99 eder, 100. defada "La ilahe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr" derse, günahları deniz köpüğü kadar da olsa af olunur." (Müslim, Mesacid:146)

TESBİH KULLANMAK ZORUNLU MUDUR?

Namazların ardından ya da namaz haricinde başka zikir çekerken tesbih taneleri vb. şeylerlerin kullanarak sayılması Asr-ı Saadet'te pek hoş karşılanmamıştır. Bunun yerine ise parmakla sayılması tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) hurma çekirdeği veya çakıl taşıyla tesbih ve zikirlerini sayan kadınlara bunu yapmaktansa, "Yaratıkları sayısınca Allah'ı yüceltir, tenzih ederim" demelerini öğütlemiş (Tirmizî, "Daʿavât", 103),

Bir başka hadis kaynağında ise, "Ey kadınlar topluluğu! Tesbihlerinizin hesabını parmaklarınızla tutun, çünkü âhirette onlar da sorguya çekilecek ve konuşturulacaktır" buyurmuştur (Tirmizî, "Daʿavât", 71; krş. Ebû Dâvûd, "Vitir", 24).

NAMAZ SONRASI TESBİHAT NASIL YAPILIR? (SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM, YATSI)

  1. "Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.
  2. "Alâ Rasulina salavat" Anlamı:
  3. "Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir.
  4. "Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Anlamı:
  5. "Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."
  6. Ayet el Kursi okunur.
  7. "Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah:
  8. Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.
  9. "Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah: Hamd (şükür) Allah'adır
  10. "Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür.
  11. "Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr"
  12. "Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."
  13. "Allahummehşurna fi zumretis salihin" Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.
  14. Burada dua edilir.
  15. "El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat sonra erer.

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Tesbihat Nasıl Yapılır Ve Faziletleri Nelerdir? Namaz Sonrası Tesbihatı Tesbih Duası Nasıl Yapılır?
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