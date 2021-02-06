Tesbihat Nasıl Yapılır Ve Faziletleri Nelerdir? Namaz Sonrası Tesbihatı Tesbih Duası Nasıl Yapılır?

Müslüman alemi için farz olarak buyurulan sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazının hemen ardından tesbihat bir diğer adıyla tesbih duası yapılmaktadır. Namaz tesbihatı 3 defa subhanallah, 3 defa elhamdülillah, 3 defa da Allah'u ekber sözleri söyleyerek başlar. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı tesbihatı için doğru yerdesiniz. Namazdan sonra tesbihat nasıl yapılır ve tesbih duası nasıl okunur, faziletleri nelerdir sorularının cevabına bu başlık altında yer verdik. İşte namaz sonrası tesbihatı hakkında mutlaka bilinmesi gereken bilgiler!

TESBİHAT DUASI NEDİR?

Namaz, günün belli vakitlerinde kılınan ve farz olarak buyurulan en önemli ibadetlerin başında yer alır. Dünya hayatının sonra erdiği ve ahiret hayatının başladığında sorgu esnasında ilk sorulacak soru da namazdır. Bu nedenle İslam alemi için çok mühim bir yere sahiptir. Tesbi duası ise sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı tesbihatı, bu namazların bitiminde yapılmaktadır.

TESBİH DUASI FAZİLETLERİ

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurmuştur; "Bir kimse her namazın sonunda 33 defa "Sübhânallâh", 33 defa "Elhamdülillah", 33 defa "Allâhü Ekber " derse ve bunların tamamı 99 eder, 100. defada "La ilahe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr" derse, günahları deniz köpüğü kadar da olsa af olunur." (Müslim, Mesacid:146)

TESBİH KULLANMAK ZORUNLU MUDUR?

Namazların ardından ya da namaz haricinde başka zikir çekerken tesbih taneleri vb. şeylerlerin kullanarak sayılması Asr-ı Saadet'te pek hoş karşılanmamıştır. Bunun yerine ise parmakla sayılması tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) hurma çekirdeği veya çakıl taşıyla tesbih ve zikirlerini sayan kadınlara bunu yapmaktansa, "Yaratıkları sayısınca Allah'ı yüceltir, tenzih ederim" demelerini öğütlemiş (Tirmizî, "Daʿavât", 103),

Bir başka hadis kaynağında ise, "Ey kadınlar topluluğu! Tesbihlerinizin hesabını parmaklarınızla tutun, çünkü âhirette onlar da sorguya çekilecek ve konuşturulacaktır" buyurmuştur (Tirmizî, "Daʿavât", 71; krş. Ebû Dâvûd, "Vitir", 24).

NAMAZ SONRASI TESBİHAT NASIL YAPILIR? (SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM, YATSI)