Antalya yazı aratmıyor, turistler boş kalan sahillerin keyfini sürüyor

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüse karşı önlem olarak hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına, Antalyalılar yüzde 100 uyduğu görüldü. Her zaman kalabalık ile dikkat çeken Konyaaltı sahili boş kaldı. Konyaaltı Plajı'nın ve parkların tadını ise, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler çıkardı. Hava Sıçaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu kentet tatilini geçiren turistler Akdeniz'in doyasıya keyfini çıkardı. Fazla yakıcı olmayan güneşte ısındı. Onlara ise sokak köpekleri eşlik etti.

Bir çoğu ise denizin ve plajın sakinliğini özçekim yaptı. Turistler Antalya'da tek başlarına tatil yapmanın tadını çıkardı. Güvenlik güçleri il genelinde kısıtlamalara yüzde 100 uyulduğunu kaydetti. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kentte şubat ayı ortalama sıcaklığının 13-15 derece olduğunu kaydederek, "Böyle bir sıcaklık kayıtlarımızda yok. Nisan ayı ortalaması sıcaklığını şubatta yaşıyoruz. Bu hayra alamet değil" diyerek yaşanan ısınmaya dikkat çekti.