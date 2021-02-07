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Bilgisayar klavyesinde TL simgesi nasıl yapılır, kopyalanır? klavye kısayolu nedir?

Günlük hayatımızın neredeyse çoğu bilgisayar başında geçiyor. Genellikle yaptığımız işten dolayı bilgisayarların başında oluyoruz. Kimi zaman bir rapor hazırlamak için kimi zaman da işle alakalı veri girişleri sağlamak için bilgisayar başında çok fazla vakit geçiriyoruz. Dolayısıyla bu uzun vakti en verimli şekilde kullanmak günümüzün en önemli gerekliliklerinden bir tanesi. Bilgisayar klavyesinde TL simgesi nasıl yapılır, kopyalanır? Sorusunun yanıtını bu noktada önem kazanıyor. klavye kısayolu nedir? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 7.2.2021 11:26 Son Güncelleme: 7.2.2021 11:26 ABONE OL
Bilgisayar klavyesinde TL simgesi nasıl yapılır, kopyalanır? Türk Lirası simgesi klavye kısayolu nedir?

Bilgisayar klavyesinde sınırlı alan olduğu için bazı simgeler, bazı harflerin ya da sayıların üzerine yazılıdır. Klavyede belirli tuş kombinasyonlarına basarak bu simgelere ulaşmak mümkün olur. Bu yazımızda TL simgesinin nasıl oluşturulduğuna değineceğiz. Bilgisayar klavyesinde TL simgesi nasıl yapılır, kopyalanır? Bunun için size vereceğiz tuş kombinasyonlarını kullanabilirsiniz.

TÜRK LİRASI SİMGESİ NE ANLAMA GELİYOR?

TL simgesi anlamı; Türk lirasının ve Türkiye ekonomisinin iki belirgin özelliği olan "güven" ve "istikrar içinde yükselen değer" anlamları ön planda tutulmuştur. Paralel çizgilerin yukarı eğimli olması ise, Türk lirasının ve Türkiye ekonomisinin "istikrar içinde yükselen değerini" simgelemektedir. Simgenin çıpaya benzemesi Türk lirasının kıymet saklama aracı olarak "güvenli bir liman haline geldiğini" vurgulamaktadır.

TÜRK LİRASI SİMGESİ NE TARAFI YAZILIR?

Türk Lirası simgesi nasıl kullanılır diyorsanız; uluslararası uygulamalara paralel olarak simge, rakamın (parasal tutarın) solunda ve boşluk bırakılmadan kullanılmalıdır. Kıymetli evrakta ise simgenin bedelin solunda ve boşluk bırakılmadan kullanılması uygun görülmüştür.

TL İŞARETİ KLAVYE KISAYOLU

Windows işletim sistemine sahip kullanıcıları için TL simgesi yazım tuşları şu şekildedir:

  • Alt Gr tuşlarına basılı tutup "T" tuşuna basılmalı olup yani = Alt Gr+T şeklindedir.
  • Ya da bir yazıdan TL simgesi kopyala işlemi yaparak da hızlıca işleminizi yapabilirsiniz.

TL KOPYALA - ₺

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Bilgisayar klavyesinde TL simgesi nasıl yapılır, kopyalanır? Türk Lirası simgesi klavye kısayolu nedir?
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