Bingöl’de yolcu otobüsünde tarihi eser yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda şüpheli bir şahsın elinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi alındı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Solhan ilçesi Şeref Yol Kontrol Noktasında durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli bir şahsın çantasında yapılan aramada çeşitli ebatlarda 146 adet sikke ve 2 adet madalyon olmak üzere toplam 148 adet Tarihi Eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.