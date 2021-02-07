Bir haftada 1 milyon 758 bin lira ceza yazıldı

Adana'da son bir hafta içerisinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda pandemi kurallarına hiçe sayarak değişik mekanlarda kumar oynayan 507 kişiye toplam 1 milyon 758 bin 783 lira ceza uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, değişik adreslerde pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynatıldığı ihbarı aldıkları adreslere şok baskınlar düzenledi. Bir hafta boyunca düzenlenen operasyonlarda 27 işyerine "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan" adli işlem, 507 kişiye ise toplam 1 milyon 758.783 lira cezası uygulandı.

Operasyonlarda ele geçirilen çok miktarda paraya ise el konuldu.