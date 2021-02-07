Bir haftadır boşa akan su esnafı zor durumda bıraktı! Su akıyor İZSU bakıyor

Buca ilçesine bağlı Şirinyer semtinin pazar yerinde mazgaldan kaynayan temiz su yaklaşık bir haftadır boşa akıyor. Boşa akan su nedeniyle pazar yeri adeta göle dönerken, esnaf suyun aktığı bölgeye tezgah kuramıyor.

Haftada iki gün kurulan Şirinyer Pazarı'nda yaşanan bu durumdan rahatsızlık duyan esnaf İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'yu (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) arayarak ihbarda bulundu. İddiaya göre, İZSU ekipleri suyun aktığı yere gelip kontrol etti ve yapılacak bir şey olmadığını belirterek ayrıldı. Suyun hala boşa aktığını anlatan pazar esnafı, "Akan su pis kanalizasyon suyu değil. Temiz su akıyor. İçme suyu borusu patlamış olabilir. Ancak İZSU ekipleri gelip kontrol etti. Yapacakları bir şey olmadığını söylediler. Suyun yeraltı suyu olabileceğini belirttiler. Kuruyana kadar akacakmış. Ancak olan pazar esnafına oldu. İnsanlar burada tezgah açamıyor. Bu suyun bir an önce kesilmesini istiyoruz. Temiz su bir haftadır boşa akıyor" diye konuştu.