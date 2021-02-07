Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bunun adı vahşet! Ağaca bağladığı köpeği döverek öldürdü

Bunun adı vahşet! Ağaca bağladığı köpeği döverek öldürdü

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda 2 kişi ağaca bağladıkları köpeği sopayla vurarak öldürdüğü skandal görüntüler büyük tepkilere neden oldu. Videoda yayınlanan skandal görüntülerin 'ta çekildiği iddiası sonrası valilikten açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada; "Görüntülerin Zonguldak'ta çekildiğine dair herhangi bir tespit bulunamadı." ifadelerine yer verildi

DHA
Giriş Tarihi: 7.2.2021 08:01 ABONE OL
Bunun adı vahşet! Ağaca bağladığı köpeği döverek öldürdü

Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüde, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin ağaca bağladığı köpeğe sopayla defalarca vurarak öldürmesi büyük tepki topladı. Görüntülerin Zonguldak'ta çekildiği iddiası üzerine Zonguldak Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, görüntülerin Zonguldak'ta çekildiğine dair herhangi bir tespit bulunamadı. Zonguldak Valiliği, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, şöyle denildi;

"5-6 Şubat'ta 'Zonguldak'ta kimliği belirsiz bir kişinin ağaca bağlı köpeği, elindeki sopayla vurarak vahşice öldürdüğüne' ilişkin sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve büyük bir tepki uyandıran video ve haberle ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırmada ilimizde böyle bir şahıs şu ana kadar tespit edilememiştir. Kolluk kuvvetlerimizce araştırmaya halen devam edilmektedir"

Emine Erdoğan’dan çağrı: Sokak hayvanları için hayatı kolaylaştıralım Hamile köpeğe araç çarptı! 9 yavru öldü Vahşi yaşam fotokapana yansıdı

ARKADAŞINA GÖNDER
Bunun adı vahşet! Ağaca bağladığı köpeği döverek öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA