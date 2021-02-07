Gözler Kabine Toplantısı’nda alınacak kararlarda! Kabine Toplantısı ne zaman, bu Pazartesi var mı?

HUKUKİ VE EKONOMİK REFORM PAKETLERİNİN HAZIRLIKLARINI BİR SÜRE ÖNCE BAŞLATTIK

Hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarını bir süre önce başlatmıştık. Adalet Bakanlığımız hukuki reform, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ekonomik reformlarla ilgili teknik çalışmalarını hamdolsun belirli bir seviyeye getirdi.

İlgili tüm bakanlıklarımız, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapıldı. Ortaya konulan tespit ve teklifler çerçevesinde her kesimin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak taslaklar ortaya çıktı. Şimdi bu taslakları hem kendi içimizdeki kurullarımız ve Cumhur İttifakı ortağımızla değerlendirerek inşallah bir noktaya getireceğiz."

YENİ ANAYASA İÇİN HAREKETE GEÇEBİLİRİZ

Kapsamlı bir çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız. Yasamanın alanı ile ilgili konularla ilgili Meclis, idari alanda Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim Anayasa'nın ruhuna dercedilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor. Daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Meclis'te sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilcileri ile başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması ile maalesef neticeye ulaşamamıştır.

Türkiye'nin yeni bir anayasayı çalışmasının vakti gelmiştir. Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir.

Önümüzdeki yeni dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz.

Koronavirüs salgını son 1 yılda ülke ayrımı yapmaksızın tüm dünyada üretim, tüketim, ticaret, yatırım, turizm ve sosyal hayatını d erinden etkileyen sıkıntılara yol açtı. Hasarın boyutunu gösteren çok çarpıcı rakamları paylaşmak istiyorum. Son tahminlere göre 2020 yılında küresel ekonominin yüzde 3,5, gelişmiş ülkeler yüzde 4,9 ve gelişmekte olan ülkelerin yüzde 2,5 oranında küçülmesi bekleniyor.

Bu oranlar yaşanan krizin ne kadar derin olduğunu işaret ediyor. Bu denli ekonomik küçülme aynı zamanda işsizlik demektir. 2020 yılında çoğu gençler ve kadınlardan oluşan 255 milyon iş kaybı yaşandı. Bu iş kayıplarının ekonomik değeri 4 trilyon dolara yakın.

Bizi dünyadan ve özellikle gelişmiş ülkelerden ayarın avantajlarımız var. 18 yıldır sağlığa, sosyal güvenliğe, sanayiye, teknolojiye büyük yatırım yapan ülkeyiz. Yatırımlarımızın karşılığını işte bugünlerde alıyoruz. Milletimiz azmini, çalışkanlığını, yardımseverliğini tüm dünyaya gösterdi."

Sağlıkçılarımızın özverisini sanayi, tarım, hizmet sektöründe çalışan kardeşlerimin alın teri tamamladı. Bilim insanlarımızın tutkusunu öğretmenlerimizin çabaları tamamladı. Topyekün bir seferberlik yürüttük. Sağlıktan sosyal desteklere kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olacak adımları attık.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ÖDEMESİNİ BİN LİRADAN 1500 TL'YE YÜKSELTTİK

En düşük emekli maaşı ödemesini bin liradan 1500 TL'ye yükselttik. Sosyal destek kapsamındaki tüm ailelere ilave nakdi yardım yaptık. Büyüklerimize sahip çıkarak yalnız yaşayan 80 üstü vatandaşlarımızı yakın takibe aldık.

Bay Kemal öyle danışıklı dövüşle, öyle gidip de çöp konteynırlarının içerisinden aldatmak suretiyle vatandaşlarımızı bak aç, açık sefil gibi yalan yanlış haberlerle, spekülasyonlarla sen bu milleti aldatamayacaksın. Zaten böyle söyledikçe bak artık partin kendi içinde dağılmaya başladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN ŞARTLARINI KOLAYLAŞTIRDIK

Kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık, kapsamını genişlettik. İşsizlik sigortasından yararlanmayanlara nakdi ücret desteği verdik. Bugüne kadar çeşitli kesimlere 49 milyar lirayı geçti. Diğer SGK teşviklerimiz ve İŞKUR teşvikleriyle bu rakam 71 milyar liraya ulaştı.

SALGIN ŞARTLARINA RAĞMEN 16 MİLYONLUK TURİST SAYISINA ULAŞTIK

Salgın şartlarına rağmen 16 milyonluk turist sayısına ulaştık. İhracatçılarımıza stok finansman desteği sağladık. Dijital ortamda yapılan pazara giriş çalışmalarını destekledik. Belirli sektörler için mücbir sebep ilan ederek vergi yükümlülüğü ve SGK prim ödemelerini 6 ay erteledik. 29 milyar lira vergi alacağı ve 40 miyar lira SGK alacağını erteledik."

Yurt içi yolcu taşımacılığı, eğitim, öğretim hizmetleri, yeme içme, sinema ve konaklama hizmetlerini KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Vergi indirimleriyle 2021'de yaklaşık 12,5 milyar lira vergiden vazgeçmiş olduk. Vergi dairelerine, SGK, Gümrük idaresine ve belediyeye ödenecek vergi, primlerin yeniden yapılanmasını sağladık.

1 MİLYON 240 BİN ESNAFIMIZ 3 AY SÜREYLE AYDA 1000 LİRA ALMAYA DEVAM EDECEK

Salgın sebebiyle faaliyetleri tamamen durdurulan kıraathane, kahvehane, internet kafe ve sinema salonu gibi işletmelerin mücbir sebep hükümleri kapsamında vergi yükümlülüklerini erteledik. Küçük esnafımızın tamamına, gelir kaybına uğrayan esnaflarımıza hibe şeklinde destekler vermeye başladık. Taksi, dolmuş, servis işletmecileri, pazarcılar, terziler, oto tamircileri gibi basit usule tabi tüm esnaf ve sanatkarımızı doğrudan destek ödemesi kapsamına aldık.

1 milyon 240 bin esnafımız 3 ay süreyle ayda 1000 lira almaya devam edecek. Esnafımıza büyükşehirlerde 750 diğer şehirlerde 500 lira kira desteği ödemesi yapıyoruz. Esnaflarımıza 5 milyar liranın üzerinde nakdi destek veriyoruz. Lokanta, restoran, kafe sahibi esnaflarımıza yeni bir hibenin müjdesini geçtiğimiz günlerde açıkladık.

İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnaf, sanatkar, üretici ve vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Uyguladığımız ekonomi politikaların olumlu etkileri üçüncü çeyrekten itibaren makro ekonomik verilerimize yansımaya başladı. Mevcut yılı yüzde 1'in üzerinde bir büyüme ile kapatacağımıza işaret ediyor. Ekonominin üretim, tüketim ve yatırım harcamaları ve ihracat tarafı oldukça güçlü seyrediyor.

İstihdamda en yüksek seviyeye ulaştık. Amacımız yatırımların çoğalması ve rekabet gücünün artmasıdır. Müteşebbislerin salgına rağmen yatırımlarını arttırdıklarını görüyoruz. Toplam 10 bin 505 adet yatırım teşvik belgesi düzenledik. 238 milyar liralık sabit yatırıma destek vereceğiz. 305 binin üzerinde ilave istihdamı kazandırmış olacağız."

Tüm sıkıntılara rağmen 2020 yılını 169, 5 milyar dolarlık ihracatla kapatarak program hedefini aştık. Kamu maliyesi tarafı da güçlü olduğumuz alanlardan biridir. Mali disiplinin korunmasına gösterdiğimiz özen sayesinde 2020 yılı bütçe açığını yüzde 3,6 civarında tuttuk.

2021 yılı bütçe açığı hedefimizi yüzde 3,5 olarak belirledik. Finansal piyasalar cephesinde pozitif bir görünüme sahiptir. Türk Lirası Dolara karşı yüzde 18, Avro'ya karşı yüzde 16 düzeyinde değer kazanarak gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı sağladı. TL değer kaybında değil, bakın değer kazanıyor. Merkezi yönetim borç stokumuz 173 milyar lira azaldı. Vatandaşlarımız da tasarruflarında yavaş yavaş Türk lirasına dönmeye başladı.