İlçeye inen aç kurt, koyun sürüsüne saldırdı! Kurdun saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri'nin Akkışla ilçesi Gömürgen Mahallesi'nde yaşayan Özgür Koçak, sabah saat 06.00 sularında koyunlarını ağıldan çıkardı. Yol ortasında bekleyen yaklaşık 50 kadar koyuna bir kurt saldırdı. Kurdun yaklaştığını fark eden koyunlar kaçmaya başladı. Ancak kurt arkada kalan bir koyunu boğazından yakalayarak 10 metre sürükledi. Kurdun dişleri arasından kurtulan koyun sürüye yetişirken kurt da hızla sürüden uzaklaştı.

Kurdun koyun sürüsüne saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Görüntülerde, hızla koyun sürüsüne dalan kurdun arkada kalan bir koyunu yakalaması ve koyunun kurttan kurtulduğu anlar yer alıyor. Saldırısı başarısız olan kurt ise hızla sürüden uzaklaşıyor. Görüntülerin sonunda ise koyunlarının saldırıya uğradığını fark eden Özgün Koçak'ın, kaçan sürüsünün peşinden koşuyor. Kurtların daha önce de koyunlarına saldırdığını belirten Özgür Koçak; "Köyde 7-8 kurt geçen hafta bir köpeği telef etti. Şimdi de benim koyunlarıma saldırdı. Bu durum yıllardır başımızda. Kurtlar yüzünden çok koyun kaybımız oldu'' dedi.