Ödemiş Bozdağ'daki kayak merkezi yakınlarında yürüyüşe çıkan 5 amatör dağcıdan Yavuz Anılak (40) ve Rüştü Keyf (60), saat 14.00 sıralarında Çavdar mevkiine geldiklerinde sarp ve karla kaplı arazide, yaklaşık 200 metre yükseklikten halk arasında 'Açöldüren' olarak bilinen dere yatağına düşerek yaralandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Anılak ve Keyf'i kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Jandarma ve AFAD’tan film gibi kurtarma operasyonu

İLK KEZ HATU UZMANI GÖREVLENDİRİLDİ

Yaralılardan bacağı kırılan 60 yaşındaki Rüştü Keyf'in kurtarılması için bölgeye Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan Helikopterden Atlama Toplama Uzmanı (HATU) görevlendirildi. Ayrıca Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgeye gitti. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu belirlenen Anılak ve Keyf, sedye ile kayak merkezinin bulunduğu bölgeye götürüldü. Yaralı dağcılardan Yavuz Anılak, amfibik araçla, hazır bekletilen ambulansa Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.