Kandıra TABİB projesiyle 5 yılda 80 milyon kazanacak

Kandıra'ya 5 yılda çarpan etkisiyle 80 milyon TL'lik kazanım sağlayacak olan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği (TABİB) projesinin tüm ilçeye yayılması için Büyükşehir ekipleri yoğun mesai harcıyor. Proje konusunda yapılan çalışmalar kapsamında önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan ziraat mühendisleri Kandıra ilçesinde biberiye yetiştiriciliği hakkında sunum yaptı. Yapılan sunuma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kandıra Ziraat Odası Başkanı, Kandıra ilçe meclis üyeleri, muhtarlar, çiftçiler ve Büyükşehir personeli katıldı.

ALIM GARANTİLİ SÖZLEŞME

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği'ni (TABİB) Kocaeli'nin tüm ilçelerine yaymak için faaliyetlerini yoğunlaştıran Büyükşehir, biberiye, oğul otu ve tıbbi nane yetiştiriciliğinin genişletilmesini hedefliyor. Büyükşehir'in projesi ile köylerde ekonomik girdisi yüksek ürünlerin yetiştirilerek kırsal alanların tekrar cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Alım garantili sözleşmeli üretim yapılacak olan proje kapsamında Kandıra ilçesi köylerinde biberiye yetiştiriciliği teşvik edilecek. Üretimine başlanan tıbbi aromatik bitkilerin fide dikiminden hasat ve pazarlamaya kadar tüm aşamaları yerinde incelenerek Büyükşehir personeli tarafından danışmanlık hizmeti verilecek.

HER UYGULAMA SONRASI HAKEDİŞ DÜZENLENECEK

Çiftçi ile Ziraat Mühendislerinin işbirliği ile doğal çapalama, gübreleme ve ilaçlama ile biberiye tarlaları hasada hazır hala getirilecek ve yapılan her uygulanma sonrası çiftçiye hakediş düzenlenecek.

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

ÇKS Kaydı veya çiftçi belgesi ve tapu fotokopisi

En az tek parça 10 dekar arazide üretim yapılması gerekiyor. En fazla 15 da alan gerekmektedir.

Yetiştiricilik yapılacak ilçede ikamet ediyor olması

Arazi kiralık ise kiralık sözleşmesi

Kamu arazisi ise (hazine, orman) kullanım izni şartları gerekmektedir.