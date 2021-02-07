Kastamonu'da gizemli mağara... İçeride bulunanlar hayrete düşürüyor!

"BURAYA KİLİSE BÖLGESİ DENİLİYOR"



Roma'nın Hristiyanlığı kabul ettikten sonra burada kilise benzeri oluşumların olduğuna dikkat çeken Yücel, "Roma, Hristiyanlığı kabul ettikten sonra yavaş yavaş Cide ilçe merkezinin içerisinde de kiliseler oluşmaya başlıyor. İstanbul'a ismini veren I. Konstantin ile birlikte Romalılar'ın hükümdarı olan komutandan bahsediyorum. Hristiyanlar'a yönelik yasaklar kalkıyor, ayrıca Hristiyanlara yönelik yapılan şiddet olayları da son buluyor. Çünkü Romalılarda artık Hristiyanlığı benimsiyor. Bunun üzerine Hristiyanlığın dağınık bütün kitaplarını toplayıp Barnaba denilen incili reddediyor. Artık kendi kurguladığı Hristiyanlığı yaşamaya başlıyorlar. Böylelikle Loç Vadisindeki, Malyas'taki, Dere Bucağı'ndaki kilise oluşumları, yavaş yavaş Cide ilçe merkezine doğru kaymaya başlıyor. Yani bu Gebeoğlu Tepesindeki dağ bölgesinde kilise oluşumları başlıyor. Burada 3 bin dönüm denilen bir alan var. Buraya kilise bölgesi deniliyor. Çok sayıda kilise inşa ediliyor. Burası 3 bin dönüm alanıyla Cide'nin en büyük ibadet alanı haline geliyor. Buraya yakın bölgede bulunan Sipahi köyünde de su kaynakları var. Su var ise medeniyet var. Burasının rakımı da en az 800 civarındadır" şeklinde konuştu.



"HRİSTİYANLARIN İLK YERLEŞTİKLERİ ALAN"



Cide'de bulunan Loç Vadisi bölgesinin Hristiyanların ilk yerleştikleri alan olduğunu söyleyen Yücel, 2,5 saat civarında zirveye ulaştıklarını kaydetti.