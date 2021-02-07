Kayıp gençten acı haber! Bakın cesedi nerede bulundu

Köylüler, bugün sabah saatlerinde Kayalık yolu kenarında bir cesetle karşılaştı. Köylülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin Mahmutoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

23 gün sonra evine yaklaşık 20 kilometre uzakta karlar içinde bulunan Mahmutoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karakoçan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.