Kaza geçiren AK Partili Şenel Yediyıldız’dan sağlık durumu açıklaması! “Genel sağlık durumum iyi”

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ordu'dan Ankara'ya giden AK Parti Ordu Milletvekili Ahmet Yediyıldız yönetimindeki 34 KS 9626 plakalı otomobil, Feyyaz Tekel idaresindeki 43 AL 636 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada milletvekili Yediyıldız ve yanındaki oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan milletvekili Yediyıldız ve oğlu, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İlk müdahale sonrası Ankara'ya sevki uygun görülen AK Partili Yediyıldız, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ankara yolu Çorum istikametinde geçirdiğimiz trafik kazası sonucu Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası Ankara Şehir Hastanesi'ne sevkimiz uygun görüldü. Genel olarak sağlık durumum iyi. Dualarınız beklerim."