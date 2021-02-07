Koronavirüs denetiminde 6 kişiye 7 bin lira ceza yasadışı bahis oynatan iki şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Sancaktepe'de Koronavirüs denetimleri gerçekleştiren polis, tedbirlere aykırı olarak açık olduğu ve yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen iki adrese operasyon düzenledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, iki şüpheli gözaltına alınırken, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye de 7 bin 969 lira para cezası kesildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde devriye gezen polis, Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan ve açık olduğunu belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Sancaktepe Polisi, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye, toplamda 7 bin 969 lira idari para cezası uyguladı. Ruhsatı olmadığı belirlenen iş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların devamında Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yasadışı bahis oynatıldığı bilgisini alan Sancaktepe Polisi, söz konusu adrese baskın yaptı. İş yerinde bazı hesaplara para yatırılarak yasa dışı bahis oynatıldığı ortaya çıktı. Polis, iş yerinde bulunan E.C. ve A.M. isimli iki şüpheliyi gözaltına alırken, adreste bulunan ve yasadışı bahis oynatmaktan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 685 liraya ve 3 adet cep telefonuna el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.