Meteoroloji'den yeni hafta için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı: Geri geliyor...

Kuvvetli yağışlar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta içi beklenen sıcaklık değerleriyle ilgili olarak son dakika uyarıları geldi. Beş güne ilişkin hava durumu değerlerini açıklayan MGM, yeni hafta itibarı ile yurdun birçok bölgesinde yağışlı havaların etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji, pazartesi günü Ege ve Akdeniz'de etkisini gösterecek olan yağışlar için uyarılarda bulunurken yağışların çarşamba günü İç Anadolu, Batı Karadeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir kısmında da etkili olacağını bildirdi.

7 ŞUBAT HAVA DURUMU RAPORU: ÇIĞ TEHLİKESİ!

Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi karşısında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini kaydeden Meteoroloji, 7 Şubat 2021 Pazar gününe ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini de paylaştı. MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi beklendiğini ifade ederken çığ tehlikesine dikkat çekti.

İşte, Meteoroloji'nin son dakika uyarıları ve gün gün sıcaklık değerleri;