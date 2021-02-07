Meteoroloji'den yeni hafta için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı: Geri geliyor...

Kuvvetli yağışlar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta içi beklenen sıcaklık değerleriyle ilgili olarak son dakika uyarıları geldi. Beş güne ilişkin hava durumu değerlerini açıklayan MGM, yeni hafta itibarı ile yurdun birçok bölgesinde yağışlı havaların etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji, pazartesi günü Ege ve Akdeniz'de etkisini gösterecek olan yağışlar için uyarılarda bulunurken yağışların çarşamba günü İç Anadolu, Batı Karadeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir kısmında da etkili olacağını bildirdi.
Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi karşısında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini kaydeden Meteoroloji, 7 Şubat 2021 Pazar gününe ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini de paylaştı. MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi beklendiğini ifade ederken çığ tehlikesine dikkat çekti.
İşte, Meteoroloji'nin son dakika uyarıları ve gün gün sıcaklık değerleri;
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve az bulutlu, Osmaniye, Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ UYARISI: Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu yarın (Pazartesi) Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
YENİ HAFTAYA DİKKAT!
Beş günlük tahminlere göre, sağanak yağışların pazartesi günü itibarı ile Trakya, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde etkisini göstermesi beklenirken salı günü Ege ve Batı Akdeniz'de devam edeceği tahmin ediliyor.
Yağışların çarşamba günü ise aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilde etkisini göstermesi bekleniyor.
Perşembe günü ise yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışların yerini parçalı bulutlu güneşli havaya bırakacağı öngörülüyor. Buna karşın, yağışlı hava dalgası batı bölgelerinde etkisini göstermeye devam edecek.