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'den yeni hafta için ve sağanak yağış uyarısı: Geri geliyor...

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporlarını paylaşayan Meteoroloji, yeni hafta itibarı ile yurt genelinin yeni bir yağışlı hava dalgası etkisi altına gireceğini bildirdi. Yağışların, pazartesi günü itibarı ile yurdun Batı kesimlerinde başlayacağını duyuran MGM, çarşamba günü İstanbul'da da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini kaydetti. İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri ve gün gün beklenen sıcaklık değerleri...

Giriş Tarihi: 7.2.2021 09:34 Son Güncelleme: 7.2.2021 09:38 ABONE OL
Meteoroloji'den yeni hafta için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı: Geri geliyor...

Kuvvetli yağışlar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta içi beklenen sıcaklık değerleriyle ilgili olarak son dakika uyarıları geldi. Beş güne ilişkin hava durumu değerlerini açıklayan MGM, yeni hafta itibarı ile yurdun birçok bölgesinde yağışlı havaların etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji, pazartesi günü Ege ve Akdeniz'de etkisini gösterecek olan yağışlar için uyarılarda bulunurken yağışların çarşamba günü İç Anadolu, Batı Karadeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir kısmında da etkili olacağını bildirdi.

7 ŞUBAT HAVA DURUMU RAPORU: ÇIĞ TEHLİKESİ!

Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi karşısında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini kaydeden Meteoroloji, 7 Şubat 2021 Pazar gününe ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini de paylaştı. MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi beklendiğini ifade ederken çığ tehlikesine dikkat çekti.

İşte, Meteoroloji'nin son dakika uyarıları ve gün gün sıcaklık değerleri;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve az bulutlu, Osmaniye, Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ UYARISI: Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu yarın (Pazartesi) Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Az bulutlu

KONYA °C, 19°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

YENİ HAFTAYA DİKKAT!

Beş günlük tahminlere göre, sağanak yağışların pazartesi günü itibarı ile Trakya, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde etkisini göstermesi beklenirken salı günü Ege ve Batı Akdeniz'de devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağışların çarşamba günü ise aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilde etkisini göstermesi bekleniyor.

Perşembe günü ise yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışların yerini parçalı bulutlu güneşli havaya bırakacağı öngörülüyor. Buna karşın, yağışlı hava dalgası batı bölgelerinde etkisini göstermeye devam edecek.

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Meteoroloji'den yeni hafta için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı: Geri geliyor...
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