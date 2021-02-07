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‘Ölüm nedeni korona" saldırısı

'te KOVID-19 tedavisi görürken yaşamını yitiren hastanın yakınları, ölüm belgesinde "Ölüm nedeni: KOVID-19" yazılmasından dolayı sağlık çalışanlarına saldırdı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 7.2.2021 18:29 Son Güncelleme: 7.2.2021 18:38 ABONE OL
‘Ölüm nedeni korona saldırısı
Gaziantep'te özel bir hastanede, koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları ölüm raporuna Kovid-19 yazıldığı gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırıda biri hemşire 3 sağlık personeli hafif yaralandı.
Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede meydana gelen olayda, 15 gün önce yaptırdığı testi pozitif çıkan Mehmet Ali K., hastanenin koronavirüs servisinde tedavi görmeye başladı. Tedavisi devam eden hasta doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mehmet Ali K.'nın cenazesini almaya gelen yakınları, ölüm belgesine Kovid-19 yazılmamasını istedi. Hasta yakınları, çıkan tartışmanın ardından hastane görevlilerine saldırdı. Olayda biri hemşire 3 hastane görevlisi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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‘Ölüm nedeni korona" saldırısı
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