‘Restoran, kafe ve lokantalar ne zaman açılacak’ sorusu için gözler Kabine Toplantısında! Yasaklar ne zaman kalkacak, tarih belli mi?

Restoran, kafe ve lokantalar ne zaman açılacak sorusu on binlerce işletme sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin kararlar için ise bu hafta yapılması beklenen Kabine toplantısına gözler çevrildi. Başkan Erdoğan, bu hafta yapılan kabine toplantısında vakaların belli bir sayının altına düşmesiyle birlikte restoran ve kafelerin normalleşme takviminin belirleneceğini söyledi. Peki, bir sonraki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Restoran, kafe ve lokantalar ne zaman açılacak?

RESTORANLAR VE KAFELER AÇILACAK MI?

Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Bir süredir gündemde yer alan 'Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?' sorusu Erdoğan'a yöneltildi. Esnafın yalnız bırakılmayacağını altını çizen Erdoğan, bu mekanların yeniden açılması konusunda bir düşüncelerini olduğunu bildirdi. Peki, restoranlar, kahvehaneler, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, Erdoğan'ın 'Kafeler ve restoranlar yeniden açılacak mı?' sorusuna verdiği o cevap;

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Başkan Erdoğan hem marketlerdeki fiyat artışı hem de restoranların açılışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Koronavirüsle mücadele; Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Özellikle esnaflarımızın gerek sebze ve meyvede hatta ve hatta bakliyatta fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'mız ciddi bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki 1 ay içinde zannediyorum bu işi halledeceğiz. Vatandaşımızın ezilmesine izin veremeyiz. Esnaflarımıza sesleniyorum, bu süreci böyle sürdürürseniz ağır cezalar sizleri bulabilir. Hakkı ile işinizi yapın,vatandaşımıza zulm etmeyin".

ifadelerini kullandı.