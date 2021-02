Son dakika: 8. kattan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümünü tırnakları aydınlatacak

"DUR YAPMA AŞKIM" DEDİM

Ayşe Özgecan'ın şüpheli ölümünün ardından sevgilisi Bartu Can A. gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Bartu Can A. ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı kararı verilerek serbest kaldı. Kafe işletmecisi olan Bartu Can A.'nın mahkemede verdiği ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Ankara'dan yanıma geldi. Ben de Ankara'ya gittiğimde yanına giderdim, tek yaşıyordu. Zonguldak'a geldiğinde bende kalıyordu.