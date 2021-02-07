Son dakika: 8. kattan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümünü tırnakları aydınlatacak

Ayşe Özgecan Usta'nın ölümünde son dakika haberi: Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek ölen Şule Çet, Gaziantep'te erkek arkadaşının evinde balkondan düşerek ölen Duygu Delen'in ardından bir acı haber de Zonguldak'tan geldi. Tıpkı Şule, Duygu gibi Ayşe Özgecan da hayatının baharında bir genç kızdı.. Ankara'da ailesiyle yaşayan 28 yaşındaki Ayşe Özgecan, hafta sonunda Zonguldak'taki erkek arkadaşı Bartu Can A.'nın yanına gitti. İddiaya göre ikili birlikte alkol aldı, daha sonra da aralarında evlilik yüzünden tartışma yaşandı.

Genç kız, Bartu Can A.'nın İncivez Mahallesi'ndeki evinin balkonundan önceki gece düşerek hayatını kaybetti. Ancak ölümüyle ilgili çok önemli son dakika gelişmeleri yaşandı. İşte ayrıntılar;