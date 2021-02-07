Son dakika: 8. kattan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümünü tırnakları aydınlatacak

Ayşe Özgecan Usta'nın ölümünde son dakika haberi: Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek ölen Şule Çet, Gaziantep'te erkek arkadaşının evinde balkondan düşerek ölen Duygu Delen'in ardından bir acı haber de Zonguldak'tan geldi. Tıpkı Şule, Duygu gibi Ayşe Özgecan da hayatının baharında bir genç kızdı.. Ankara'da ailesiyle yaşayan 28 yaşındaki Ayşe Özgecan, hafta sonunda Zonguldak'taki erkek arkadaşı Bartu Can A.'nın yanına gitti. İddiaya göre ikili birlikte alkol aldı, daha sonra da aralarında evlilik yüzünden tartışma yaşandı.
Genç kız, Bartu Can A.'nın İncivez Mahallesi'ndeki evinin balkonundan önceki gece düşerek hayatını kaybetti. Ancak ölümüyle ilgili çok önemli son dakika gelişmeleri yaşandı. İşte ayrıntılar;
"DUR YAPMA AŞKIM" DEDİM
Ayşe Özgecan'ın şüpheli ölümünün ardından sevgilisi Bartu Can A. gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Bartu Can A. ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı kararı verilerek serbest kaldı. Kafe işletmecisi olan Bartu Can A.'nın mahkemede verdiği ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Ankara'dan yanıma geldi. Ben de Ankara'ya gittiğimde yanına giderdim, tek yaşıyordu. Zonguldak'a geldiğinde bende kalıyordu.
"EVLENMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ"
Aramızda herhangi bir sorun yoktu. Olay günü işe gitmek için evden çıktım. Akşam eve geldim ve terasta beraber yemek yiyerek sohbet ettik. Her şey gayet normaldi. İçeri geçtiğimizde evlilik sohbeti açarak evlenmek istediğini söyledi. Ben de kendisine evleniriz dedim. Konuyu tartışmayı devam ettirdi. Sonra evden gitmek istediğini söyledi.
KOMŞUM ŞAHİTTİR
Ben kendisine saatin geç olduğunu ve sokağa çıkma yasağı olduğunu söyledim. Sonra biraz sakinleşti ve salonda oturduk. Bir süre sonra Ayşe balkona çıkarak kendini atacağını söyledi. Tırabzanlara tutundu ve yüzü bana dönüktü. Hemen yanına koştum. 'Dur, yapma aşkım' diye bağırdım. Eli balkon korkuluğundaydı. Yukarı çekmek için bileklerinden tutup mücadele ettim ama bu sırada kayarak düştü. Ben hemen 112 Acil Servis'i kendi telefonumla aradım. Sonra aşağıya indim. Bunlara alt kat komşum şahittir. Bu olanlar nedeniyle şok geçirdim. Üzgünüm, çok üzgünüm"
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Ayşe Özgecan Usta'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Usta için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende Ayşe Özgecan Usta'nın annesi Filiz Tandoğan, babası Kenan Usta ve ağabeyi gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın cenazesi, cenaze namazı ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
'TIRNAKLARINDAN DOKU ÖRNEĞİ ALINDI'
Özgecan'ın babası Kenan Usta, "Ben Zonguldak savcısından ve emniyetinden bu işi kısa sürede aydınlatmasını istiyorum. Davacıyız. Tırnaklarından doku örnekleri alındı" diye konuştu.
Özgecan'ın düştüğünde botunun ve montunun üzerinde olduğunu kaydeden Usta, "Arkadaşından az bir para istemiş, 'ben münakaşa ettim, geri dönüyorum' demiş; ondan sonrası muamma. Herhalde çıkmak istemiş, 'çıkamazsın' demiş" ifadelerini kullandı.