Son dakika: Akdeniz Üniversitesi koronavirüse savaş açtı!

Erdem, salgının ilk gününden bu yana yoğun çalıştıklarını dile getirerek, "Biz sağlık çalışanları yeterince yorulduk. Bunun için insanlarımız elinden geldiği kadar maskesini taksın, mesafesini korusun, kurallara özen göstersin." dedi.

Sağlık çalışanı Zübeyde Ok ise test sonuçlarının bir an önce çıkması için canla başla çalıştıklarını, negatif sonucu görünce mutlu olduklarını ifade etti. Sağlık çalışanı Yasin Gün de çok kötü günlerden geçtiklerini, yorulduklarını, bunun için tedbirlere uymak gerektiğini kaydetti.