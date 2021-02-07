Son dakika: Aydın'da film gibi bir olay yaşandı





HERKES BİRBİRİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Karakola götürülen kadın, eski kocası ve yeni nişanlısı burada yeniden kavga etti. Kavgada nişanlısının düşen telefonunu alan kadın, nişanlısının başka bir kadınla görüşmesi olduğunu görünce bu defa ikili arasında kavga çıktı. Herkesin birbirinden şikâyetçi olduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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