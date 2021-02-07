Son dakika | Ayşe Özgecan Usta'nın ölümünde son sözler: Yapma aşkım!

Son dakika haberi: Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta'nın apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle gözaltına alınan Bartu C.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Bartu C.A. ifadesinde "Yapma aşkım diye bağırdım. Yukarı çekmek için bileklerinden tutup mücadele ettim ama kayarak düştü. Çok ama çok üzgünüm" dediği ortaya çıktı.
Ancak Ayşe Özgecan'ın babası ise direkt suçlamasa da konuyla ilgili farklı bir düşünceye sahip. Yaptığı açıklamada farklı bir noktaya dikkat çeken acılı baba son dakika açıklamasında "Eğer kızıma izin verilseydi böyle olmayacaktı" dedi. İşte Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne ilişkin son dakika haberleri;
BETON ZEMİNE TAKILDI
Edinilen bilgiye göre, önceki gece Aydoğmuş Sokak üzerinde 29 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, iddialara göre erkek arkadaşı Bartu C.A.'nın ile alkol aldıktan sonra tartıştı. Olayın ardından Özgecan Usta 8. kattan kattan beton zemine çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgecan Usta, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SON DAKİKA HABERİ: İFADESİNDE KRİTİK BİLGİLER
Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken; erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bartu C.A. ise gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Bartu C.A. hakkında çıkarıldığı mahkemece, ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.
AYŞE ÖZGECAN USTA'NIN SEVGİLİSİNİN AĞZINDAN YAŞANANLAR
Özgecan'ın sevgilisi o akşam yaşananları anlattı Bartu C.A., mahkemede verdiği ifadesinde, "Ankara'dan yanıma geldi. Ben de Ankara'ya gittiğimde yanına giderdim, tek yaşıyordu. Zonguldak'a geldiğinde de bende kalıyordu. Aramızda herhangi bir sorun yoktu. Olay günü işe gitmek için evden çıktım. Akşam eve geldim ve terasta beraber yemek yiyerek sohbet ettik.
EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Her şey gayet normaldi. İçeri geçtiğimizde evlilik sohbeti açarak evlenmek istediğini söyledi. Ben de kendisine evleniriz dedim. Konuyu tartışmayı devam ettirdi. Sonra evden gitmek istediğini söyledi. Ben kendisine saatin geç olduğunu ve sokağa çıkma yasağı olduğunu söyledim. Sonra biraz sakinleşti ve salonda oturduk. Bir süre sonra Ayşe Özgecan Usta'nın bir anda balkona çıkarak kendini atacağını söyledi. Kendimi atarım dedi. Tırabzanlara tutundu ve yüzü bana dönüktü.
"YAPMA AŞKIM"
Hemen yanına koştum. 'Dur, yapma aşkım' diye bağırdım. Eli balkon korkuluğu yani tırabzanda tutuluydu. Yukarı çekmek için bileklerinden tutup mücadele ettim ama bu sırada Ayşe Özgecan Usta, kayarak düştü. Ben hemen 112 Acil Servis'i kendi telefonumla aradım. Sonra aşağıya indim. Bunlara alt kat komşum şahittir. Bu olanlar nedeniyle şok geçirdim. Üzgünüm, çok üzgünüm" dediği ortaya çıktı.
B.C.A.'nın kimse ile görüşmediği başka bir evde kaldığı öğrenildi.
BABA DA KONUŞTU
Öte yandan Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta'nın apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle hakim karşısına çıkan Bartu C.A. ifadesinin ardından baba Kenan Usta İHA'ya konuştu. Usta, "Verilen ifade çok basit, kızımın gitmesine izin verseydi bu olanlar olmayacaktı. Biz cinayetten şüpheleniyoruz" dedi.
Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta'nın apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle hakim karşısına çıkan Bartu C.A. ifadesinin ardından Özgecan Usta'nın babası Kenan Usta açıklamalarda bulundu. İHA muhabirine telefonda konuşan baba Usta, yapılan ifadenin doğru olmadığını belirterek, cinayetten şüphelendiklerini söyledi.
ÇOK BASİT
Bana Kenan Usta, yaptığı açıklamada, "Bence yapılan ifade yalan. Bu çok basit ifade. Biz cinayetten şüpheleniyoruz. İfadesinden kızımı bırakmadığını söylüyor. Kızımı bıraksa gidecekti.
Fakat bırakmadığı için kızım hayatını kaybetti. Biz verilen ifadenin basit bir ifade olduğunu düşünüyoruz. Biz cinayetten şüpheleniyoruz" şeklinde konuştu.