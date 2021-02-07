Son dakika | Ayşe Özgecan Usta'nın ölümünde son sözler: Yapma aşkım!

Son dakika haberi: Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta'nın apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle gözaltına alınan Bartu C.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Bartu C.A. ifadesinde "Yapma aşkım diye bağırdım. Yukarı çekmek için bileklerinden tutup mücadele ettim ama kayarak düştü. Çok ama çok üzgünüm" dediği ortaya çıktı.

Ancak Ayşe Özgecan'ın babası ise direkt suçlamasa da konuyla ilgili farklı bir düşünceye sahip. Yaptığı açıklamada farklı bir noktaya dikkat çeken acılı baba son dakika açıklamasında "Eğer kızıma izin verilseydi böyle olmayacaktı" dedi. İşte Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne ilişkin son dakika haberleri;