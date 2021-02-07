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Son dakika: Feci kazada ölen Ahmet Demirkıran ilçe yöneticisi çıktı!

’nda korkunç bir kaza yaşandı. Ahmet Demirkıran’ın kullandığı otomobil, bir TIR'a arkadan çarptı. Olay yerinde hayata gözlerini yuman Demirkıran’ın, yöneticisi olduğu ortaya çıktı. İşte yürükleri yakan kazanın fotoğrafları...

İHA
Giriş Tarihi: 7.2.2021 13:05 Son Güncelleme: 7.2.2021 13:11 ABONE OL
Son dakika: Feci kazada ölen Ahmet Demirkıran AK Parti ilçe yöneticisi çıktı!

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit kesimi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Özçelik idaresindeki 41 AGB 538 plakalı Renault marka otomobil, seyir halinde kontrolden çıkarak önünde sağ şeritte ilerleyen Halil Y. idaresindeki 42 PF 583 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tırın altına girerek parçalanan otomobildeki sürücü Sedat Özçelik ağır yaralanırken, yanında yolcu kısmında oturan Ahmet Demirkıran (24) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Ahmet Demirkıran'ın Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticisi olduğu öğrenildi. Demirkıran'ın cenazesinin, Çayırova Garipler Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Çayırova Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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Son dakika: Feci kazada ölen Ahmet Demirkıran AK Parti ilçe yöneticisi çıktı!
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