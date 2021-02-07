Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Yenge cinayetinde flaş gelişme! Öldürülen kadın kameralara böyle yansımış...

SON DAKİKA: Yenge cinayetinde flaş gelişme! Öldürülen kadın kameralara böyle yansımış...

'da kız kaçırma meselesi yüzünden karşı karşıya gelen aileler arasında çıkan kavga ölümle sonlandı. Kaçırılan 16 yaşındaki kızın amcası Cemil Akbulut, ağabeyinin eşi 4 çocuk annesi Gonca Akbulut'u tabancayla vurarak öldürdü. Öldürülen kadının olaydan bir gün önce gazeteciler tarafından ekmek yapmak için hamur taşırken görüntülendiği ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.2.2021 17:24 Son Güncelleme: 7.2.2021 17:45 ABONE OL
SON DAKİKA: Yenge cinayetinde flaş gelişme! Öldürülen kadın kameralara böyle yansımış...

Dün Posof ilçesine bağlı Derendere köyünde Serkan Ç. (24), iddiaya göre 16 yaşındaki T.A.'yı kaçırdı. Olayın ardından iki ailenin de fertleri dün saat 18.30 sıralarında bir araya geldi. Aile fertleri, gerginliğin sona ermesi için konuştuğu sırada tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce T.A.'nın amcası Cemil Akbulut, ağabeyinin eşi 4 çocuk annesi Gonca Akbulut'u tabancayla vurdu. Gonca Akbulut, merminin göğsüne isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gonca Akbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akbulut'un cansız bedeni morga konuldu. Jandarma ekipleri ise, Cemil Akbulut'u gözaltına alıp, işlemleri için karakola götürdü.

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE KAMERADA

Gonca Akbulut'un ölmeden bir gün önce, köylerine gelen gazeteciler tarafından ekmek yapmak için tandıra gittiği sırada başında leğenle hamur taşırken görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde gazetecilerin "Nereye gidiyorsun?" sorusuna Akbulut, "Ekmek yapmaya" diye cevap veriyor.

Son dakika haberi: Göbeklitepe'deki metal blok olayında flaş gelişme! Tüm kameralar incelemeye alındı ve...
SON DAKİKA: 53 yıllık sırrını verdi, 1 hafta sonra yaşamını yitirdi... Çocukları yıkıldı!

Son dakika haber: Ayşe Özgecan Ustadan sonra bir kadın daha aynı şekilde yaşamını yitirdi...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Yenge cinayetinde flaş gelişme! Öldürülen kadın kameralara böyle yansımış...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA