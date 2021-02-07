SON DAKİKA: Yenge cinayetinde flaş gelişme! Öldürülen kadın kameralara böyle yansımış...

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE KAMERADA



Gonca Akbulut'un ölmeden bir gün önce, köylerine gelen gazeteciler tarafından ekmek yapmak için tandıra gittiği sırada başında leğenle hamur taşırken görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde gazetecilerin "Nereye gidiyorsun?" sorusuna Akbulut, "Ekmek yapmaya" diye cevap veriyor.