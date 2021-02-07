Üreticiler fiyat farkına tepki gösterdi

Bursa'da çiftçiler, tarladaki fiyatlarla tezgahlardaki fiyatlar arasındaki büyük farka tepki gösterdi. Üretici Kenan Alkman, "Bizden 70 kuruşa aldıkları lahananın tezgahta 3 Liradan satılmasından şikayetçiyim" dedi

İnegöl'de başlayan lahana hasadı sonrası pazarda oluşan fiyatlar üreticiyi çileden çıkardı.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, tarladan tüketicinin sofrasına gelen sebze ve meyvelerde kazananların aracılar ve marketler olduğunu, tarlada 70 kuruşa satılan lahananın pazarda 3 lira, marketlerde ise 4 ile 5 lira arasında satıldığını söyledi. Çelik, "İlçemizde lahana hasadı başladı. Lahana tarlada 70 kuruş ama pazarda 3 lira. Büyükşehirlerde marketlerde fiyatlar daha farklı oluyor. Tarladan pazara gelene kadar fiyat arasındaki makas insanları şaşırtıyor" dedi.

"ARACILAR KAZANIYOR BİZ KAZANAMIYORUZ"

Yaşanan kırağı ve don olaylarıyla sıkıntılı bir üretim dönemi geçirdiklerini belirten lahana üreticisi Kenan Alkman ise, "Fırsatçılık yapan aracılar şuan para kazanıyor. Onlar kazanıyor ama biz kazanamıyoruz. Arkamda gördüğünüz kıvırcık marulların olduğu yer donmadan dolayı hepsi yandı. 40 Bin adet maldan hiçbir şey alamayacağız, Açık tarlada durum böyle ama seralarda aynı fark eden bir şey yok. Havaların eksileri göstermesiyle malların çoğu yandı" ifadelerini kullandı.