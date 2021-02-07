VASKİ ekibine saldırı

Olay 7 Şubat tarihinde Van'ın İpekyolu İlçesinde meydana geldi. Kanalizasyon abone arızası ihbar üzerine VASKİ ekipleri saat 15.00 sularında İpekyolu İlçesi'ne bağlı Bostaniçi Mahallesi Gündoğdu mevkiine intikal ederek arızaya müdahale etti.

Arızayı gideren ekipler, daha sonra oluşan arızanın hizmet bedelinin vatandaşın içme suyu abone numarasına yansıtılmak istenmesi üzerine vatandaşlar tarafından kurumun personeline ve aracına taşlı, sopalı ve baltayla saldırıda yapıldı.



Yapılan saldırı da çevredeki vatandaşların araya girmesiyle can kaybı yaşanmadı.

Yapılan saldırıda, 2 personel çeşitli yerlerinden yaralanırken basınç aracın kabin kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan kurum personeli olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olayın ardından VASKİ saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.