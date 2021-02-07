Yasaklar ne zaman bitecek? İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması!

Kovid-19 önlemleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ederken konuya yönelik son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Hafta içi akşam saatlerinden sabaha kadar uygulanan kısıtlama, hafta sonu ise 56 saat kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. 6-7 Şubat hafta sonunu kapsayan kısıtlama ise cuma günü 21.00 itibarı ile başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu kısıtlaması ile ilgili genelge yayınlanırken sokağa çıkma yasağı saatleri ile beraber açık olan yerler ve bakkalların, marketlerin, fırınların, restoranların çalışma saatleri de vatandaşlar ile paylaşıldı. Zira, evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi için sokağa çıkma yasağında marketlerin, fırınların ve bakkalların çalışma saatleri önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Vaka sayısındaki ciddi düşüş ve aşılama çalışmalarının başarılı bir şekilde devam etmesi ile beraber, 'Yasaklar ne zaman bitiyor?' sorusunun yanıtı da vatandaşların bir numaralı gündem maddesi hâline geldi. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, ciddi bir oranda düşen vaka sayısının ardından koronavirüs yasakları da gevşetilecek.