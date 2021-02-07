Yüreğir Belediyesi’nden ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, Adana'nın Yüreğir Belediyesi tarafından 'Sıfır Atık Projesi'ne destek hız kesmeden devam ediyor.

Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına Yüreğir'e 20 adet Atık Getirme Merkezi kazandırıldı. İlçe geneline hitap edecek çevre dostu mobil Atık Getirme Merkezleriyle çöpler kaynağında ayrıştırılacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Proje kapsamında 20 adet Mobil Atık Getirme Merkezimiz ilçemize hayırlı olsun. Ekiplerimiz Atık Getirme Merkezlerimizi ilçemiz genelinde belirlediğimiz merkezi noktalara yerleştirmeye başladı. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması için 'Atık Getirme Merkezleri'miz Yüreğirli hemşerilerimizin hizmetinde olacak. Bu sayede hemşerilerimizin hem geri dönüşüm ve ekonomiye, hem de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamalarını istiyoruz." dedi.