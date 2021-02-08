71 Nerenin Plakası? 71 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Trafiğe çıkarken birçok ile ait araç plakası ile karşılaşırız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 71 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 71 plaka nerenin kodu? 71 neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.

71 PLAKA NERENİN KODU?

71 plaka kodu Kırıkkale iline aittir. Kırıkkale'deki araç sahiplerinde 71 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Kırıkkale iline kayıtlı olduğu bilinir.

71 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kırıkkale ilinin plaka kodu 71'dir.

KIRIKKALE İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Kırıkkale iline ait birçok ilçe bulunmaktadır. 71 Numaralı plaka kodları bu ilçelerin bazılarının üzerine kayıtlı olmaktadır. Bunlar Kırıkkale Merkez ilçesi ve Keskin ilçesidir. Kırıkkale Merkez ilçesi ve Keskin ilçesine ait plaka harf grupları aşağıda belirtilmiştir.

- 71 AC 001-71 AZ 999 Kırıkkale Merkez

- 71 DA 001-71 DZ 999 Kırıkkale Merkez

- 71 M 0001-71 M 9999 Kırıkkale Merkez

- 71 MA 001-71 MA 999 Kırıkkale Merkez

- 71 S 0001-71 S 9999 Kırıkkale Merkez

- 71 T 0001-71 T 5000 Kırıkkale Merkez

- 71 G 9001-71 G 9250 Keskin

- 71 G 9001-71 G 9250 Keskin

- 71 T 5001-71 T 5599 Keskin