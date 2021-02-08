8 yaşındaki Umut’a polis sürprizi

Bursa'da polis ekipleri asayiş uygulamaları ve suçlularla mücadele etmenin yanı sıra insanların yüzünü güldüren işlere de imza atıyor. Küçük bir çocuğun polislerle görüşme arzusunu duyan İlçe Emniyet Müdürü beraberinde yunus ekipleriyle birlikte 8 yaşındaki Umut Çiftçi'nin yaşadığı köye gitti. Evinin önünde polis sirenini duyan küçük umut cama çıktığında ise hayatının sürprizinin yaşadı. Kendisini ziyarete gelen polisler amcalarından hediyeler alan Umut birde polis aracıyla gezdi.

İnegöl İlçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan Umut Çiftçi' jandarma bölgesinde olan köyünde hiç polis görememekten yakınıyordu. Sürekli babasına kendisini ilçeye götürmesini ve polis görmek istediğini söyleyen Umut'un hayali gerçek oldu. Hem de ilçeye gitmesine gerek kalmadan. Umut'un babası Akif Çiftçi oğlunun polisleri görmeyi çok istediğini bir polis memuruna söyledi.

EMNİYET MÜDÜRÜ EVE GİTTİ

Polis memuru ilçe emniyet müdürüne küçük bir çocuğun bu isteğini iletti. Bunun üzerine harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, yanına unus Ekipleri ile Toplum Destekli Polislik ekiplerini de alarak, küçük Umut'u yaşadığı köye gitti. Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, ve ekipleri karşısında gören minik Umut büyük bir sevinç yaşadı. Umut'a Polis kıyafeti ve çeşitli hediyeler veren Baydemir, oğluna Polis sevgisini aşılayan Çiftçi ailesine teşekkür etti.