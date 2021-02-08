Barajlar için tek umut yağışların tekrar başlaması

İstanbul geçtiğimiz haftayı yağışsız kapattı. Bu durum barajları olumsuz etkiledi. Baraj doluluk oranı 4 gündür yüzde 44 seviyesini aşamadı. Şubat ayında yağışların azalmasıyla su seviyesindeki yükseliş grafiği de yavaşladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre 5 Şubat'ta yüzde 44,15 olan su seviyesi bugün yüzde 44,70 olarak ölçüldü. Kaydedilen bu veriler kuraklık tehdidini tekrar gündeme getirdi.

BARAJLARDA DÜŞÜŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sitesinde yer alan 5 günlük hava durumunda Çarşamba ve Cuma yağmurlu olacağı tahmin edildi. Yağışlı havanın tekrar geliyor olması İstanbullular için umut oldu. 6 barajda ise su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıksa da bazı barajlarda düşüş olduğu görüldü. Her bir barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla; Ömerli 50,29, Pabuçdere 21,54, Sazlıdere 20,86, Büyükçekmece 46,64, Alibey 51,99, Terkos 42,87, Kazandere 78,34, Elmalı 51,04, Darlık 54,55, Istrancalar 78,20 olarak kaydedildi.