Başkan Yalçınkaya yaşlıları unutmadı

Her fırsatta ilçe esnafı ve vatandaşlarla buluşan, talep ve önerilerine kulak veren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya bu kez de anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ

Başkan Yalçınkaya salgın dolayısıyla hem hastalıklardan hem kısıtlamalardan en çok etkilenen yaşlı vatandaşları da unutmadı. Bu süreçte yaşlıları ihmal etmeyen Başkan Yalçınkaya Atatürk Mahallesi'ne giderek iki hane ziyareti gerçekleştirdi ve yaşlı vatandaşların evlerine misafir oldu. Koronavirüs tedbirleri alınarak yapılan ziyaretlerde Başkan Yalçınkaya yaşlıların talep ve önerilerini dinledi.







BAŞKAN YALÇINKAYA: YAŞLILARIMIZIN HER ZAMAN YANLARINDAYIZ



Her zaman yaşlıların yanlarında olduklarına vurgu yapan Başkan Yalçınkaya ziyarete ilişkin şöyle konuştu: "Zaman zaman mahalledeki sakinlere, yaptığımız ziyaretler var. Ziyaretlerimizde bu kardeşlerimizin sorunlarını tespit etmek, sıkıntılarını gidermek üzere burada bilgiler alıyoruz. Biz de belediye olarak her zaman yanlarındayız. Bu sıkıntıların giderilmesi noktasında da her türlü gayretimizi göstereceğiz. Yalnız kalan ve burada her türlü desteğe ihtiyacı olan kardeşimiz her zaman bizi kendi yanında bulacak, her zaman yanlarında hissettireceğiz. Biz burada yaşlı, geçmişte bu ilçeye hizmet etmiş fakat bugün yapayalnız, tek başına kalan kardeşlerimizin zor günlerinde her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.

Yaşlı vatandaşlar da anlamlı ziyaretinden dolayı Başkan Yalçınkaya'ya teşekkür etti.