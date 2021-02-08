Beyaz altın toprak ile buluştu

Kastamonu, dünyada en kaliteli ve tıbbi açıdan tercih edilen Beyaz Altın olarak anılan Taşköprü sarımsağı havaların kurak gitmesi nedeniyle bu yıl 20 gün önce toprak ile buluştu.

Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının 5 25 ni karşılayan Kastamonu Taşköprü ilçesinde bu yıl havaların kurak gitmesi nedeniyle "Beyaz Altın" olarak anılan sarımsak 20 gün önce toprak ile buluştu.

BİZİM SARIMSAĞIMIZIN DEĞERİNİ DÜNYA YA ANLATMALIYIZ

39 bin nüfuslu Taşköprü ilçesinde 5 bin kişinin sarımsaktan ekmek yediğini belirten belediye başkanı Abdullah Çatal Taşköprü sarımsağının ünü Dünyaya da duyurmak istediklerini belirterek; "İlçemiz Türkiye'nin %25 ni karşılamakta ve sarımsaktan 4 bin kişi ekmek yemektedir. İlçemizin en önemli geçim kaynağıdır." dedi.

"DEVLETTEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Tanıtım için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Çatal; "Bizim sarımsağımızın özelliklerinden biri de 12 ay raf ömrünün olmasıdır. Eğer soğuk hava depolarımız olduğu zaman en kötü şartlarda 20 ton sarımsağı saklama imkanı olursa, üretim artacaktır. Soğuk hava depolarımız da üretilen sarımsakları çok rahat saklayacağız. İlçemizde ülkemizin sarımsak ihtiyacının o zaman yüzde 75 lerini nı karşılayacağız. Bu soğuk hava depoların kurulmasında devletimizden destek bekliyoruz. Devletten bu destek gelirse köylümüz halkımız daha çok sarımsak üretecek. Soğuk hava depolarında saklanan ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracatı söz konusu olacak. Türkiye de bir tek Taşköprü Sarımsağında Kanser Önleyici ve Risk Azaltıcı Kimyasal Bir Madde Olan Selenyum Elementi bulunmaktadır. Belediye olarak ilçemizin ve ülkemizin Beyaz Altın'ının hak ettiği değeri bulması için taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaya hazırız." şeklinde konuştu.

DÜNYA ÇİN'DEN SARIMSAK ALIYOR

Çin'in sarımsak ihracatın da birinci olduğunu belirten başka Çatal; "Dünya da sarımsak ihracat eden ilk 3 ülke Çin, İspanya ve Arjantin gelmektedir. Ama Dünyanın aroması yüksek, hücre yenile özelliği olan Selenyum oranın en yüksek olan sarımsak Taşköprü sarımsağıdır ama maalesef çeşitli nedenlerden Türkiye de ve Dünya da hak ettiği yeri alamadı. Hedefimiz Devlet Sarımsak Üreteciler Birliği ve Belediye olarak elele verip, Taşköprü sarımsağını ilk önce Türkiye de daha sonra Dünya da hak ettiği yeri almasını sağlamak. Dünya da en çok Arap ülkeleri sarımsak tüketmektedir. Bir Müslüman ülkesi olarak Müslüman ülkelere ihracatımız daha kolay olacak ve ülkemize ciddi bir döviz girdisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Taşköprü'de 20 bin dönüm sarımsak ekimi yapılmış, 25 bin ton sarımsak elde edilmişti. Üretilen Taşköprü sarımsağını başta büyük kentler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında tüketici ile buluşurken bazı firmaları, dünyanın birçok ülkesine ihracatını gerçekleştirdi. Sarımsak üretimi yapan üreticilere İlçe Tarım Müdürlüğü her türlü desteği sunuyor.

Sarımsak normal şartlarda Şubat sonu ekilirken, en erken de Haziran ayı başından itibaren de hasattı yapılıyor.