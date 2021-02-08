“Daisy” için doğum günü partisi düzenlendi

Daiys'ye mama hediye ettiler. Menteşe ilçesinde yaşayan Sena Yanmadık, 1 yıl önce sahiplendiği ve "Daisy" adını verdiği Maltese Terrier cinsi köpeğin bakımını üstlendi.



'Daisy' 1 yaşına girince ablası Mehile ve eniştesi Anıl Göçmen, sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Doğum günü için bir organizasyon firmasıyla anlaşan çift, evlerini balonlarla ve pasta maketleri ile süsledi.



Birinci yaş gününe özel pasta hazırlanan Daisy'ye, mama hediye edildi. Çift, pembe kıyafet giydirip, saç tokası taktıkları köpeğin fotoğraflarını çekerek, sosyal medyada paylaştı.



Göçmen çifti, Daisy için özel olan günlerin, kendileri için de çok özel olduğunu belirtti. Ona mama hediye ettiklerini anlatan çift, "Doğum günü organizasyonu yapmayı planladık. Organizasyon firmasından temin ettiğimiz eşyalarla evde bir köşeyi hazırladık. Bize destek veren organizasyon firmasına da teşekkür ediyoruz. Hediye gelen mamaları sokak hayvanları için kullanacağız. Daisy bizim için insandan farksız. Biz onu o da bizi çok seviyor. 1'inci doğum günü sıradan bir şey olsun istemedik." ifadelerini kullandı.



Organizasyon firması sahibi Emrah Oltulu ise ilk defa böyle bir organizasyon yaptığını söyledi. Talep geldiği zaman büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Oltulu, "Doğum günü için balon, dondurma ve pasta maketlerinden oluşan bir köşe hazırladık. Fotoğrafları, sosyal medyada paylaştıktan sonra kedisi ve köpeği olan vatandaşlardan çok sayıda organizasyon talebi aldık. Evcil hayvan doğum günü organizasyonunu da hizmetlerimiz arasına ekledik.