Son dakika: Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın katiliyle ilgili flaş gelişme

Sanık Tunçdemir'i "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum eden mahkeme, sanığın bu suçunun hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı. Mahkeme, ayrıca sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma sonrasında açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Temsilcisi Güray Kılıç, "Hem Dr. Fikret Hacıosman hem de kaybettiğimiz diğer meslektaşlarımızın anısına sahip çıkacağız. Cinayetlere kadar uzanan ve giderek yaygınlaşan sağlıkta şiddeti ortadan kaldırmak için mücadeleyi tüm kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

