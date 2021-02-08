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'de '' paniği! 17 kişi karantinaya alındı

İstanbul’dan ’e bir akrabasını ziyarete gelen kişinin 26 kişilik 3 aileye bulaştırdığı iddia edildi. Koronavirüs testi pozitifi çıkan 9 kişi tedavi altına alınırken, filyasyon ekipleri 17 kişinin de temaslı olduğunu tespit etti.

Giriş Tarihi: 8.2.2021 16:29 Son Güncelleme: 8.2.2021 16:31 ABONE OL
Eskişehir'de 'mutasyonlu virüs' paniği! 17 kişi karantinaya alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan ve birbirleriyle akraba olan 26 kişilik 3 aileyi, İstanbul'dan bir yakınları ziyarete geldi. Ancak kısa süre sonra 3 aileden 9 kişinin Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. 9 kişi tedavi altına alındı. Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, 17 kişinin de temaslı olduğunu saptadı.

17 KİŞİ İÇİN KARANTİNA KARARI

Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında toplanan Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Gündoğdu Mahallesi'ndeki Kuyucular, Denli, Alkan ve Ergün Sokak'ta yaşayan 17 kişinin 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Geçen Cuma gecesi başlatılan karantinada temaslıların yaşadığı evlerin girişleri, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek, giriş-çıkışlara kapatıldı.

VİRÜSÜN 'MUTASYONLU VİRÜS' OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

15 Şubat'a kadar karantinada kalacak 17 kişinin ihtiyaçları Odunpazarı Kaymakamlığı'nca koordine edilen 'Vefa Sosyal Destek' grupları tarafından karşılanacak. Virüsün mutasyona uğrayan 'mutant virüs' olduğu iddia edildi.

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Eskişehir'de 'mutasyonlu virüs' paniği! 17 kişi karantinaya alındı
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