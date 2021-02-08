Eskişehir'de 'mutasyonlu virüs' paniği! 17 kişi karantinaya alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan ve birbirleriyle akraba olan 26 kişilik 3 aileyi, İstanbul'dan bir yakınları ziyarete geldi. Ancak kısa süre sonra 3 aileden 9 kişinin Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. 9 kişi tedavi altına alındı. Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, 17 kişinin de temaslı olduğunu saptadı.