Genç denizde kayboldu! Babası, 40 gündür oğlunu arıyor!

"HEPİMİZ PERİŞAN OLDUK"

Hepimiz perişan olduk. Ben bütün imkanlarımı kullanıyorum ve daha da kullanacağım. Mümkünse devlet yetkilileri siz de bir el atarsanız iyi olur. Denizde bulamadık, ne botunu ne de küreğini hiçbir şeyini bulamadım. Gerekirse Yunan adalarına da gideceğim. Oğlum ölü mü diri mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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