Hafriyat kamyonları tek tek denetlendi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince Arnavutköy İlçesinde Hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler yapıldı. Bu denetimlerde 196 adet Hafriyat aracı denetlendi. Eksikliği görülen 38 adet Hafriyat kamyonuna KTK'nın, ilgili maddelerince cezalar yazıldı.



Buna göre 7 kamyona ağır tonajdan, 8 kamyona çadır kullanmamaktan, 3 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan, 12 araca muayene yaptırmamaktan, 4 araca plakayı düzensiz kullanmaktan, 1 kişiye belgesiz kullanmaktan ve 7 araca yerleşim yerine park etmekten gibi çeşitli maddelerden cezalar yazıldı.

Toplamda 43 bin 39 lira ceza kesildi.