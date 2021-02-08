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Halı sahalar ne zaman açılacak? Kabine Toplantısı'nda halı sahaların açılışı görüşlecek mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle faaliyetlerine ara verilen halı sahaların açılış tarihi merakla bekleniyor. Başkan Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin görüşüldüğü son Kabine Toplantısı’nın ardından vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesi halinde kısıtlamaların kademeli olarak esnetileceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından hem işletme sahiplerinin hem de halı saha müdavimlerinin “Halı sahalar ne zaman açılacak?” sorusunun cevap bulacağı güne yönelik beklentileri arttı. İşte halı sahaların açılışı ile ilgili son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 8.2.2021 15:08 ABONE OL
Halı sahalar ne zaman açılacak? Kabine Toplantısı'nda halı sahaların açılışı görüşlecek mi?

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, aşılama çalışmaları ve toplumsal bağışıklığın gelişmesiyle birlikte son 2 aylık süreçte uygulanan kısıtlamaların esnetilmesi bekleniyor. Beklentilerden bir tanesi de faaliyetlerine ara verilen halı saha işletmelerinin tekrar hizmet vermeye başlaması. Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıklarken restoran ve kafeler için normalleşme takviminin vaka sayılarının seyrine göre paylaşılacağını ifade etmişti.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, kısıtlamaların gecvşetilmesi için belirlenen takvimin vaka ve hasta sayısının belirli bir rakamın altına inmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Nihai kararın Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu görüşlerine göre verilmesi bekleniyor.

Halı sahalar, düğün salonları ve internet kafelerin açılışı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.

Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılması ve vaka sayısına yönelik görüşler paylaşılıyor. Resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yapılıyor.

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Halı sahalar ne zaman açılacak? Kabine Toplantısı'nda halı sahaların açılışı görüşlecek mi?
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