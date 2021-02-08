Halı sahalar ne zaman açılacak? Kabine Toplantısı'nda halı sahaların açılışı görüşlecek mi?

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, aşılama çalışmaları ve toplumsal bağışıklığın gelişmesiyle birlikte son 2 aylık süreçte uygulanan kısıtlamaların esnetilmesi bekleniyor. Beklentilerden bir tanesi de faaliyetlerine ara verilen halı saha işletmelerinin tekrar hizmet vermeye başlaması. Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıklarken restoran ve kafeler için normalleşme takviminin vaka sayılarının seyrine göre paylaşılacağını ifade etmişti.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, kısıtlamaların gecvşetilmesi için belirlenen takvimin vaka ve hasta sayısının belirli bir rakamın altına inmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Nihai kararın Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu görüşlerine göre verilmesi bekleniyor.