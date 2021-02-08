Hızır Orucu nedir, nasıl ve ne zaman tutulur? Hızır Orucu için tarih yaklaştı...

Hızır orucu Şubat ayında alevi inancına sahip kişilerin gerçekleştiği ibadettir. Bu kapsamda tarihin yaklaşmasıyla beraber binlerce kişi "Hızır orucu nasıl ve ne zaman tutulur?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Üç gün boyunca süren orucun ardından gelenek haline gelmiş deyişler söylenir sazlar çalınır. Hızır orucu, alevi inancına ait bir ibadet olarak bilinmektedir.
HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?
Alevi inancında yer alan Hızır Orucu her yıl 13 Şubat tarihinde gerçekleştirilmektedir. Bu ibadetin ardından ise inanışa göre; kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.
HIZIR ORUCU NEDİR?
Hızır Orucu, Alevi inancında genellikle her yıl 13 Şubat'ta başlayan ve 3 gün süren oruç. Hızır'a adanan bu oruç ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikâyeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.
Rumi takvime göre 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında tutulan Hızır Orucu, Miladi Takvime göre ise 13-15 Şubat günlerine denk gelmektedir.