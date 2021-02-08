Hızır Orucu nedir, nasıl ve ne zaman tutulur? Hızır Orucu için tarih yaklaştı...

Hızır orucu Şubat ayında alevi inancına sahip kişilerin gerçekleştiği ibadettir. Bu kapsamda tarihin yaklaşmasıyla beraber binlerce kişi "Hızır orucu nasıl ve ne zaman tutulur?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Üç gün boyunca süren orucun ardından gelenek haline gelmiş deyişler söylenir sazlar çalınır. Hızır orucu, alevi inancına ait bir ibadet olarak bilinmektedir.

HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?

Alevi inancında yer alan Hızır Orucu her yıl 13 Şubat tarihinde gerçekleştirilmektedir. Bu ibadetin ardından ise inanışa göre; kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.