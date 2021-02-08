Skandal mesaj ortaya çıkınca hastane müdürü görevden alındı

Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmetli olarak çalışan Halil Bozkır, hastane müdürü H.D.'nin, 5 gün mazeretsiz işe gitmemesi üzerine hakkında tutulan tutanağın silinmesi için kendisinden 10 bin lira rüşvet ile viski ve vişne suyu istediğini iddia etti. Bozkır, iddiasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Edirne Valiliği ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'ne verdiği şikayet dilekçesinde dile getirdi.