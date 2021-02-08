Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Skandal mesaj ortaya çıkınca hastane müdürü görevden alındı

Skandal mesaj ortaya çıkınca hastane müdürü görevden alındı

'nin Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmetli memur 'dan mesajla 10 bin lira rüşvet ile alkol istediği iddia edilen hastane müdürü H.D., görevden alındı. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü de söz konusu iddiaların araştırılması için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 8.2.2021 14:44 Son Güncelleme: 8.2.2021 15:14 ABONE OL
Skandal mesaj ortaya çıkınca hastane müdürü görevden alındı

Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmetli olarak çalışan Halil Bozkır, hastane müdürü H.D.'nin, 5 gün mazeretsiz işe gitmemesi üzerine hakkında tutulan tutanağın silinmesi için kendisinden 10 bin lira rüşvet ile viski ve vişne suyu istediğini iddia etti. Bozkır, iddiasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Edirne Valiliği ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'ne verdiği şikayet dilekçesinde dile getirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İddialar üzerine Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, 17 Aralık 2020 tarihinde olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hastane müdürü H.D., görevden alındı. Hizmetli Halil Bozkır'ın ise görev yeri değiştirdi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi: Meteoroloji Mühendisi Prof.Dr. Hüseyin Toros açıkladı! İstanbul’da kara kış olacak mı?

ARKADAŞINA GÖNDER
Skandal mesaj ortaya çıkınca hastane müdürü görevden alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA