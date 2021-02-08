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'nda çocuğunu kaybeden anne bayıldı

'nda hareketli anlar yaşandı. Uçağını beklediği sırada 10 yaşındaki çocuğu kaybolan kadın bayıldı. Havalimanı çalışanları tarafından müdahale edilen İranlı kadın, görevliler tarafından çocuğunun bulunmasının ardından uçağa yetiştirilerek 'a uğurlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 8.2.2021 11:42 Son Güncelleme: 8.2.2021 12:00 ABONE OL
İstanbul Havalimanı'nda çocuğunu kaybeden anne bayıldı

İstanbul Havalimanı'nda İran'a gitmek için beklediği sırada 10 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu söyleyerek baygınlık geçiren İranlı kadın, çocuğunun görevlilerce bulunmasının ardından Tahran'a gitti.

İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere eşi ve çocuğuyla İstanbul Havalimanı'na gelen İranlı Porya Fatma Azadeh, İran Air'e ait tarifeli uçağını beklerken 10 yaşındaki oğlu Ziyaad Azadeh'in yanında olmadığını fark etti.

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Havalimanında görevli polis ekipleri ve yer hizmetleri hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) görevlileri tarafından oğlunun bulunması sonrası check-in işlemleri yapılan kadın, pasaport kontrollerinin ardından Tahran'a gitti.

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İstanbul Havalimanı'nda çocuğunu kaybeden anne bayıldı
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