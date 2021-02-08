İstanbul Havalimanı'nda ilk doğum... O anları böyle anlattılar

İstanbul Havalimanı'nda doğum yapan hastaya müdahale eden Şafak Sağlık Grubu İstanbul Havalimanı Başhekimi İbrahim Ethem Menekşe kendilerine haber verilmesinden iki dakika sonra sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiklerini belirterek "Anneye müdahale edilerek sağlıklı bir doğum gerçekleştirilmiş. Annemize ve bebeğimize gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra ambulansımızla birlikte, annemiz, bebeğimiz ve babası iki personelimizin refakati eşliğinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildiler "dedi

HAVALİMANINDAKİ İLK DOĞUM



Kendilerine bilgi geldiğinde doğumun başladığını ve sağlık ekipleri için sahada doğum yaptırma gerekliliği oluştuğunu aktaran Menekşe " Zaman kısıtımız vardı. Doğum eylemi yapıldı. Bebeğimiz sağlıklı bir şekilde alanda doğduktan sonra gerekli müdahaleler hızlıca yapılarak daha ileri tetkikler için hastaneye sevk edildi. Bu İstanbul Havalimanı'ndaki ilk bebeğimiz oldu"diye konuştu

Uçaktan inen yolcu İstanbul Havalimanı'nda doğum yaptı | Video



İGA Terminal Operasyon Nöbetçi Müdürü Nejdet Taşçı ise "Bizi terminal operasyon merkezinden haber gelmesiyle birlikte saat 20.30 saatlerinde St. Petersburg'dan gelen bir misafirimiz. Dıştan içe devamı olduğu bilgisini almıştık. Bu bölgeye geldiğimizde ilk müdahalesi sağlık ekiplerimiz iki dakika gibi kısa süre içinde bölgeye gelmesi ile sağlık ekiplerimiz tarafından ilk müdahalesi sağlanarak gerekli müdahale sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi" diye konuştu.