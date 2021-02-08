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'nda ilk doğum... O anları böyle anlattılar

Eşi ile birlikte Rusya’nın St. Petersburg şehirden geldikten sonra transit olarak Ankara’ya giderken dün gece ’nda bir kız çocuğu dünyaya getiren Kırgızistanlı  Shakh Sanam Kabilzhankyzy’a ilk müdahaleyi yapan sağlık epikleri yaşananları anlattı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 8.2.2021 15:00 ABONE OL
İstanbul Havalimanı'nda ilk doğum... O anları böyle anlattılar

İstanbul Havalimanı'nda doğum yapan hastaya müdahale eden Şafak Sağlık Grubu İstanbul Havalimanı Başhekimi İbrahim Ethem Menekşe kendilerine haber verilmesinden iki dakika sonra sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiklerini belirterek "Anneye müdahale edilerek sağlıklı bir doğum gerçekleştirilmiş. Annemize ve bebeğimize gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra ambulansımızla birlikte, annemiz, bebeğimiz ve babası iki personelimizin refakati eşliğinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildiler "dedi

HAVALİMANINDAKİ İLK DOĞUM

Kendilerine bilgi geldiğinde doğumun başladığını ve sağlık ekipleri için sahada doğum yaptırma gerekliliği oluştuğunu aktaran Menekşe " Zaman kısıtımız vardı. Doğum eylemi yapıldı. Bebeğimiz sağlıklı bir şekilde alanda doğduktan sonra gerekli müdahaleler hızlıca yapılarak daha ileri tetkikler için hastaneye sevk edildi. Bu İstanbul Havalimanı'ndaki ilk bebeğimiz oldu"diye konuştu

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İGA Terminal Operasyon Nöbetçi Müdürü Nejdet Taşçı ise "Bizi terminal operasyon merkezinden haber gelmesiyle birlikte saat 20.30 saatlerinde St. Petersburg'dan gelen bir misafirimiz. Dıştan içe devamı olduğu bilgisini almıştık. Bu bölgeye geldiğimizde ilk müdahalesi sağlık ekiplerimiz iki dakika gibi kısa süre içinde bölgeye gelmesi ile sağlık ekiplerimiz tarafından ilk müdahalesi sağlanarak gerekli müdahale sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi" diye konuştu.

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İstanbul Havalimanı'nda ilk doğum... O anları böyle anlattılar
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