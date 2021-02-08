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Giriş Tarihi: 8.2.2021 16:55 Son Güncelleme: 1.6.2021 13:28

’da usulsüz çakarlara ceza yağdı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da usulsüz çakarlara ceza yağdı

’da 2020 yılı içerisinde bin 275 araca Ocak ayı içinde de 177 araca usulsüz çakar lambası kullanmaktan ceza yazıldı. Yıl içerisinden 3 defa bu kuralı ihlal ettiği belirlenen 117 araç ise trafikten men edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polislerince yapılan etkin denetimlerde usulsüz çakar kullandığı tespit edilen, sürücülere bin 339’ar lira ceza yazıldı. Polis bu sürücülere toplamda 2 Milyon liraya yakın ceza yazdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube müdürlüğü polisleri 2020 yılı içerisinde her alanda etkin denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde usulsüz olarak çakar lamba takıp, emniyet şeridini kullanan ve trafikte ilerleyen araçlar tespit edildi. Geçtiğimiz yıl bin 275 araca çakar kullanmaktan ceza yazıldı. Trafik Denetleme polisleri KTK'nın 26/2 (Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak) maddesine istinaden yapılan denetimlerde Ocak ayı içerisinde 177 araca ceza yazdı.

Ayrıca 1 yıllık süre içinde 3 defa KTK'nın 26/2 maddesini ihlal eden araçlar 15 gün süreyle trafikten men edilmektedir. 2020 yılında 107 adet araç, 2021 yılı 1 Ocak'tan günümüze kadar, 10 adet araç trafikten men edildi.

2020 yılı ile 2021 Ocak ayı içerisinde 1452 araca ortalama bin 339 liradan 1 milyon 944 bin ceza kesildiği belirtildi.

İstanbul'da çakarlı araçlara denetim

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İstanbul’da usulsüz çakarlara ceza yağdı
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