İstanbul’da usulsüz çakarlara ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube müdürlüğü polisleri 2020 yılı içerisinde her alanda etkin denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde usulsüz olarak çakar lamba takıp, emniyet şeridini kullanan ve trafikte ilerleyen araçlar tespit edildi. Geçtiğimiz yıl bin 275 araca çakar kullanmaktan ceza yazıldı. Trafik Denetleme polisleri KTK'nın 26/2 (Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak) maddesine istinaden yapılan denetimlerde Ocak ayı içerisinde 177 araca ceza yazdı.



Ayrıca 1 yıllık süre içinde 3 defa KTK'nın 26/2 maddesini ihlal eden araçlar 15 gün süreyle trafikten men edilmektedir. 2020 yılında 107 adet araç, 2021 yılı 1 Ocak'tan günümüze kadar, 10 adet araç trafikten men edildi.



2020 yılı ile 2021 Ocak ayı içerisinde 1452 araca ortalama bin 339 liradan 1 milyon 944 bin ceza kesildiği belirtildi.

İstanbul'da çakarlı araçlara denetim