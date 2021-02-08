Kocaali'nin Açmabaşı Köyü'nde yaşayan Şerif Sarı, geçtiğimiz günlerde şiddetli rüzgar ve kar nedeniyle fındık bahçesinde devrilen gürgen ağacını kesmeye karar verdi.

Kestiği ağaçtan kilolarca bal buldu | Video

AĞAÇ KOVUĞUNDA BAL BULDU

Ağaç motoru ile devrilen ağacı kesen Sarı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Sarı, kestiği ağacın kovuğunda kilolarca bal buldu.

"HAZİNEYİ BULDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Televizyonda gördüğü olayın kendi bahçesinde devrilen ağaçta gerçekleştiğini ifade eden Sarı, "Böylesini ancak belgesel kanallarında izlerdim. Ve bir gün bende böylesi bir şey yaşamak istiyordum. artık o isteğime ulaştım. Çürümüş ağaç kovuğunda bal bulduk. Hem de en doğalından. Hazineyi bulduğum için mutluyum" dedi.