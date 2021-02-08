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Kestiği ağaçtan kilolarca bal buldu

'da şiddetli kar ve rüzgar nedeniyle devrilen ağacı kesen bir vatandaş, büyük bir sürprizle karşılaştı yaşadı. Kesilen ağaçtan kilolarca doğal bal çıktı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 8.2.2021 18:47 ABONE OL
Kestiği ağaçtan kilolarca bal buldu

Kocaali'nin Açmabaşı Köyü'nde yaşayan Şerif Sarı, geçtiğimiz günlerde şiddetli rüzgar ve kar nedeniyle fındık bahçesinde devrilen gürgen ağacını kesmeye karar verdi.

Kestiği ağaçtan kilolarca bal buldu | Video

AĞAÇ KOVUĞUNDA BAL BULDU

Ağaç motoru ile devrilen ağacı kesen Sarı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Sarı, kestiği ağacın kovuğunda kilolarca bal buldu.

"HAZİNEYİ BULDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Televizyonda gördüğü olayın kendi bahçesinde devrilen ağaçta gerçekleştiğini ifade eden Sarı, "Böylesini ancak belgesel kanallarında izlerdim. Ve bir gün bende böylesi bir şey yaşamak istiyordum. artık o isteğime ulaştım. Çürümüş ağaç kovuğunda bal bulduk. Hem de en doğalından. Hazineyi bulduğum için mutluyum" dedi.

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Kestiği ağaçtan kilolarca bal buldu
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