Kısıtlama sonrası İstiklal Caddesi’nde yoğun kalabalık korkuttu

Beyoğlu İstiklal Caddesi yazdan kalma kalabalığı ile dikkat çekti. 56 saatlik İki günlük kısıtlama sonrası evlerinden çıkamayanlar kısıtlama sonrası kendilerini Taksim meydanı ve istiklal Caddesine attılar.

Hava sıcaklığının 23 dereceye kadar ulaştığı günde istiklal Caddesi adeta mahşer gününü andırdı. Sıcak havanın da etkisi ile vatandaşlar İstiklal Caddesi'ni doldurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafenin unutulduğu caddede, bazılarının da maske takmadığı görüldü. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık ve maskesiz gezenler dikkat çekti. Polis ve Belediye ekipleri İstiklal Caddesi girişinde maske ve mesafe uygulaması yaptı. Maske yasağına uymayanlara ceza kesildi.